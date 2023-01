Molestava le sue piccole allieve: indagato maestro di arti marziali

Cronaca

Rimini

| 16:31 - 19 Gennaio 2023

Foto di repertorio.

Un insegnante di arti marziali è indagato dalla Procura della Repubblica di Rimini con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di allieve minorenni. Secondo le quattro giovani - tra gli 11 e i 13 anni - l'uomo, un 40enne istruttore in una palestra del Riminese e difeso dall'avvocato Sergio De Sio, si sarebbe reso responsabile di molestie durante gli allenamenti. L'indagine dei Carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore, Davide Ercolani, sarebbe scaturita proprio dal racconto di due bambine che, alla mamma ed ad un'insegnante a scuola, avrebbero raccontato in maniera spontanea delle molestie durante gli allenamenti. Le quattro piccole, assistite dall'avvocato Carlotta Angelini e dall'avvocato Filippo Leoncini, sono state sentite separatamente dal Giudice per le Indagini Preliminari, Raffaella Ceccarelli, lo scorso martedì e avrebbero confermato i fatti accaduti.