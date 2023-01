Vescovo di Rimini, Mons. Anselmi si insedierà domenica 22 gennaio

Attualità

Rimini

| 15:59 - 19 Gennaio 2023

Mons. Anselmi con Papa Francesco.

La Chiesa di Rimini si appresta a vivere un momento storico.

Domenica 22 gennaio 2023 farà il suo ingresso in Diocesi il nuovo Vescovo monsignor Nicolò Anselmi.

È il 111° pastore della Diocesi e subentrerà a monsignor Francesco Lambiasi che, dopo 15 anni, lascia la guida della Diocesi di Rimini.



La giornata comincerà nel pomeriggio in piazza Cavour. Alle ore 15, dopo l’introduzione del Vicario generale don Maurizio Fabbri, sono previsti i saluti del Sindaco di Rimini (e Presidente della provincia) Jamil Sadegholvaad in rappresentanza delle Amministrazioni locali; del Vice sindaco di Genova, Pietro Piciocchi; del nuovo Prefetto di Rimini, la dottoressa Rosa Maria Padovano, in rappresentanza del Governo e delle altre istituzioni; dell’Arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca; del Vescovo emerito di Rimini mons. Francesco Lambiasi.

Infine l’intervento del vescovo Nicolò, per un primo, breve saluto alla città.



Alle ore 15,40 trasferimento a piedi lungo Corso d’Augusto e via IV Novembre fino alla Cattedrale.

Alle ore 16,30: S. Messa solenne in Basilica Cattedrale.

Per consentire la partecipazione ordinata alla celebrazione si potrà entrare in Cattedrale con il pass per le diverse componenti della comunità diocesana e di quella genovese.

Coloro che vorranno partecipare, ma senza il pass, potranno seguire la celebrazione sul sagrato davanti al cattedrale (maxischermo) oppure nella chiesa dei Paolotti (proiezione). In entrambi i luoghi verrà garantita la distribuzione della comunione eucaristica.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta da Icaro TV (canale 18) o in streaming su Icaro Play.

Almeno nel Vicariato Urbano non sarà celebrata la messa vespertina della domenica.



Nato a Genova il 9 maggio 1961, e qui ordinato sacerdote il 9 maggio 1992, mons. Nicolò Anselmi è stato nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Genova da Papa Francesco il 10 gennaio 2015.

Il 17 novembre 2022 è stato nominato Vescovo di Rimini.