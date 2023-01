San Marino, dal furto di due auto scoperto giro di false immatricolazioni in Italia

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:13 - 19 Gennaio 2023

Pattuglia Guardia di Rocca ARCHIVIO.





Tempo di bilanci, relativi all'anno 2022, per la Guarda di Rocca sammarinese. I controlli stradali hanno portato all'identificazione di 2621 persone, 1095 quelle sottoposte alle ispezioni più approfondite, relative al trasporto di denaro contante. Sono stati invece quattro gli arresti operati per furti. In uno di questi casi, la Guardia di Rocca ha proceduto al sequestro di due automobili risultate oggetto di furto in Germania e in Italia. A seguito dei sequestri e delle relative investigazioni svolte con la forze di polizia, sono stati identificati decine di veicoli immatricolati in Italia con falsa documentazione sammarinese, con decine di denunce di persone di nazionalità italiana, alcune affiliate alla malavita organizzata.



Un'altra operazione significativa è quella che ha portato al sequestro di capi di abbigliamento e scarpe con marchi contraffatti, con doppia denuncia: di un cittadino sammarinese e di un italiano residente a Malta.



Agli uffici del comando sono arrivate sei segnalazioni di reato nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, una in più rispetto al 2021.