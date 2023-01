Era stato respinto a Rimini, immigrato ci riprova: fermato ed espulso

Cronaca

Era sbarcato a Rimini da Tirana nei primi giorni del 2023 quando la Polizia di Frontiera operante all'Aeroporto "Fellini" lo aveva individuato e respinto dopo un controllo in quanto a forte rischio di immigrazione clandestina. Qualche giorno dopo lo stesso straniero, con uno stratagemma, era riuscito ad entrare in in Italia e, dopo essersi disfatto del proprio documento ha tentato di imbarcarsi da Malpensa su un volo per Londra utilizzando un passaporto falso. Bloccato nuovamente dalla polizia di frontiera, il giovane ha ricevuto un provvedimento di immediata espulsione dall’Italia.



Sempre in occasione dei controlli di frontiera, è stato respinto un altro cittadino straniero che aveva già soggiornato in Italia per turismo più del tempo consentito e che, probabilmente, aveva intenzione di entrare in Italia per motivi di lavoro. Un altro straniero in sua compagnia, in attesa del connazionale respinto, si era finto "garante" al fine di permetterne l’ingresso. Gli approfondimenti hanno però permesso di smascherarlo e scoprire che risultava anch’egli irregolare sul territorio e privo di documenti. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini per le violazioni di carattere penale ipotizzate e segnalato all’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti amministrativi di competenza.