Casino online sicuri in Italia: quali sono e come riconoscerli?

| 14:03 - 19 Gennaio 2023

Quando arriva l’inverno, il maltempo spesso costringe a rimanere in casa: sfidare le strade ghiacciate e la neve non è mai una buona idea! Tuttavia, è normale che, soprattutto durante le festività e vacanze si desideri di godere di un po' di sano relax.



Trovare un modo per svagarsi in realtà è semplice anche rimanendo tra le confortevoli mura della propria abitazione: il mondo videoludico offre infinite possibilità e i casino online sicuri sono certamente fra i divertimenti più apprezzati.



Gambling online: la sicurezza prima di tutto

Licenza ADM/AAMS: perché è necessaria?

Il gioco d’azzardo online è al giorno d’oggi un passatempo estremamente comune. Moltissimi appassionati di poker, slot machine, giochi da tavolo o scommesse sportive si concedono, di tanto in tanto, il piacere di piazzare qualche puntata sui loro giochi preferiti. Le piattaforme di casinò online, ad ogni modo,: prima di affidare a un sito di questo tipo i propri dati personali ed effettuare depositi in soldi veri, è fondamentale controllare che si tratti di un operatore affidabile.Individuare i casino online sicuri quando il maltempo a Rimini impedisce di fare una gita fuori porta o una passeggiata in centro è in realtà molto semplice.L’importante è sapere qual è il principale fattore da verificare, ovvero la presenza dellaIn Italia, l’ente che si occupa di monitorare e verificare la legalità e sicurezza dei casino online è l’. Questa agenzia sottopone i casinò online e i siti scommesse ad un iter molto lungo e ricco di controlli severi in merito alla regolarità dei servizi e dei software di gioco. Al positivo superamento di tutte le verifiche, viene rilasciata un’apposita licenza operativa che attesta il rispetto delle leggi e normative italiane inerenti al settore del gioco d’azzardo.Quando un casinò mostra nella home del sito il, vuol dire che ha ottenuto tale licenza: l’assenza di questo simbolo, invece, dovrebbe far immediatamente scattare un campanello d’allarme. I siti che non sono in possesso della licenza ADM non possono, nel nostro Paese, essere considerati legali e chiunque li scelga per effettuare le sue scommesse rischia di mettere in pericolo non solo il proprio denaro, ma anche i propri dati sensibili. Inoltre, le vincite non sono tassate a monte come avviene sui siti legali, quindi non si è in regola neanche con l’Agenzia delle Entrate. Come sottolinea questo articolo , i siti illegali non offrono alcuna protezione contro il rischio della ludopatia.In conclusione, per trovare un casinò online sicuro, il primo passo da fare è cercare sempre nella schermata principale l’autorizzazione rilasciata dall’ADM.