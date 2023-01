Calcio C, il Cesena prende il difensore Luigi Silvestri. Carrarese: Palmieri dall'Entella

Sport

Cesena

| 13:47 - 19 Gennaio 2023

Per il Cesena dopo Mattia Mustacchio ecco Luigi Silvestri. Trent’anni il prossimo 22 gennaio, il difensore nato a Palermo compie la trafila nel settore giovanile rosanero ma esordisce in prima squadra con la maglia della Salernitana: è la stagione 2012/13 che chiuderà nelle file del Campobasso. Torna in Sicilia per vestire i colori del Rinascita Messina con cui, al termine del primo campionato, centra la promozione dalla Lega Pro 2. Divide la stagione 15/16 tra Siena e Melfi e quella successiva tra Paganese e Vibonese: con i calabresi scende in Serie D ma conquista l’immediato ritorno tra i professionisti.



Dopo un’altra stagione in Calabria passa al Potenza per poi legarsi all’Avellino dove raggiunge per due volte i play off. Nella prima parte della stagione in corso ha collezionato 19 presenze nel Siena che hanno portato a 255 le sue partite tra i professionisti, corredate da nove reti. Silvestri si è legato al Cesena FC fino al 30 giugno 2024 e venerdì sarà al centro Rognoni per mettersi a disposizione del tecnico Domenico Toscano: indosserà la maglia col numero 28.





La Carrarese ha annunciato l'arrivo del centrocampista Riccardo Palmieri dalla Virtus Entella - accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva - . Centrocampista classe 1995, nato a Lodi e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ,si distingue per dinamismo ed inserimenti premiati con goal. Oltre cinquanta presenze con le maglie di Fiorenzuola e Virtus Entella collezionando sei goal e svariati assist decisivi. In questa prima parte di stagione sono dieci le presenze con la maglia dei liguri.