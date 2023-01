Sportello dei Monopoli a Rimini, nel 2022 tanti nuovi contratti di rivendite tabacchi

Attualità

Rimini

| 12:27 - 19 Gennaio 2023

Lo sportello operativo.

In tanti si sono rivolti allo Sportello dei Monopoli che si trova nell'Ufficio delle Dogane di Rimini. Aperto ogni mercoledì è diventato un punto di riferimento per gli operatori economici e per le associazioni di categoria consentendo agli utenti di ottenere informazioni e di consegnare e ricevere documenti amministrativi.

Nel 2022 tanti utenti hanno usufruito del servizio per le pratiche burocratiche nel settore dei giochi e dei tabacchi. Soprattutto in questo settore lo sportello ha visto l'accesso di un numero considerevole di utenti per la sottoscrizione di nuovi contratti di rivendite tabacchi, subentri d’attività ed altro.



"La scelta fatta da ADM di istituire lo Sportello dei Monopoli a Rimini" si legge nella nota della Dogana "si conferma quindi lungimirante nell’ottica di semplificare l’azione amministrativa e di supportare in maniera capillare il tessuto economico del paese".