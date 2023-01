Affitti, aumentano i canoni anche in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:04 - 19 Gennaio 2023

Immagine di repertorio - nella gallery i dati dell'Ufficio studi Gruppo Tecnocasa.

A livello nazionale le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa vedono canoni di locazione in veloce recupero, mettendo a segno, nella prima parte del 2022, un rialzo del 2,1% per i monolocali, del 2,4% per i bilocali e del 2,2% per i trilocali. Nei capoluoghi di provincia i canoni di locazione non hanno mai smesso di crescere e continuano la loro corsa al rialzo: +2,7% i monolocali, +2,8% i bilocali e +3,0% i trilocali.



Per quanto riguarda la provincia di Rimini la variazione è +2,4% i monolocali, +1,4% i bilocali e +2,2% i trilocali. Nel comune è la zona del centro storico la più cara: affittare un monolocale può costare 550 euro, un bilocale 650 euro mentre un trilocale viaggia sui 750 euro/mese.

Gli appartamenti più abbordabili si trovano a Viserba e Viserbella: I monolocali viaggiano tra i 400 e i 450 euro/mese; i bilocali tra 500-550 euro/mese; i trilocali tra i 600-650.

Nella provincia, tra i dati elaborati da Tecnocasa, partiamo dai 300-350 euro/mese a San Giovanni in Marignano per un monolocale fino a 1300 euro/mese per un trilocale a Riccione Centro o ai 900 euro nella zona Alba.

A Bellaria si va dai 400 euro/mese per un monolocale ai 680 per un trilocale.

A Santarcangelo un monolocale in centro può costare 500 euro/mese mentre un bilocale in periferia arriva a 450 euro/mese.