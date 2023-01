Viserba, via Marconi a senso unico: "Rischio scontro frontale"

Attualità

Rimini

| 11:55 - 19 Gennaio 2023

Inizio via Marconi con la vecchia viabilità.

I lavori effettuati sulla trafficata via Marconi a Viserba, propedeutici a quelli relativi all'ex Corderia, hanno portato anche alla realizzazione di una rotonda all'inizio di via Sacramora, molto importante per la sicurezza stradale. La stessa via Marconi ora è percorribile a senso unico in direzione "mare-monte" e non più in entrambe le direzioni.



Un cambio di senso di marcia che non è sempre rispettato da alcuni automobilisti che ancora non hanno l'abitudine, all'uscita dalla salita di via Curiel, di proseguire dritto e di non svoltare più a destra.



Un lettore di altarimini.it ha contattato la nostra redazione segnalando una situazione che va oltre "la dimenticanza" dell'automobilista. "Continue macchine contromano" dice il nostro lettore "e rischio di incidente frontale entrando in via Marconi immettendosi dalla rotonda". Gli automobilisti che impegnano la via contromano spesso "ti danno pure a male parole se gli dici qualcosa" dice ancora il nostro lettore, chiedendo più attenzione e maggiori controlli della Polizia Locale.