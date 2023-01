Volley A2 femminile, Coppa Italia: l'Omag MT ko per 3-0 contro Busto Arsizio

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:45 - 19 Gennaio 2023

Niente da fare per la Omag-MT di Enrico Barbolini, sconfitta per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa dalla Futura Giovani Busto Arsizio. Una prova di grinta, carattere e convinzione quella delle cocche, che dimenticano subito le fatiche del match con Brescia, e annientano 0-3 una Omag al secondo stop stagionale tra le mura di casa.



Una prova con la P maiuscola quella delle bustocche, che non si fanno condizionare dall’assenza dell’ultimo minuto di Zanette e si affidano alla forza del gruppo che risponde presente eccome. Top scorer dell’incontro Viola Tonello che torna a incidere anche sul piano dei punti chiudendo a quota 12 con il 64%. Ottima prova anche di Badalamenti e Fiorio, al rientro, che non si fanno trovare impreparate al momento della chiamata in causa. La Futura approccia bene la gara fin dal primo set dove con sicurezza costruisce il vantaggio dalle prime battute.



Le romagnole non vogliono partire con il piede sbagliato e da metà set crescono e fanno tremare fino all’ultimo la Futura che deve sudare e chiudere alla seconda ed ultima chance. Sulla stessa lunghezza d’onda la seconda frazione in cui Balboni e compagne nel giro di poco si prendono le redini del gioco e questa volta non le mollano più. Con due set in tasca le cocche sanno soffrire nel terzo e si prendono la netta vittoria finale senza lasciare neanche un parziale per strada. Ad attendere le cocche in semifinale ora ci sarà ancora quella Valsabbina Millenium Brescia, già affrontata due volte in stagione e vincitrice per 3-2 della sfida casalinga infinita con Mondovì.



Alessandro Zanchi, viceallenatore Omag-Mt commenta: “Loro sono stati una squadra che ci ha aggrediti da subito c’è mancato qualche cosetta proprio in aggressività sulla prima parte della partita e probabilmente potevamo fare qualcosa in più a muro. È chiaro che con una squadra così attrezzata come Busto non è semplice giocare essendo una squadra tra le favorite. Lo sapevano già dall’inizio hanno delle individualità molto forti tant’è che oggi mancava Elisa Zanette ma Badalamenti l’ha sostituita perfettamente. È una squadra esperta”.



IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Rachkovska 10, Babatunde 7, Turco 1, Bolzonetti 13, Parini 7, Perovic 9, Caforio (L), Covino, Aluigi, Salvatori. Non entrate: Saguatti (L), Biagini, Cangini. All. Barbolini.



FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 11, Botezat 6, Badalamenti 9, Arciprete 8, Tonello 13, Balboni 1, Mistretta (L), Fiorio 2, Venco. Non entrate: Zanette, Morandi (L), Pandolfi, Milani. All. Amadio.



NOTE – Durata set: 27′, 25′, 27′; Tot: 79′. MVP: Tonello.



Top scorers: Bolzonetti A. (13) Tonello V. (13) Member-Meneh L. (11).

Top servers: Rachkovska V. (2) Botezat A. (1) Arciprete A. (1).

Top blockers: Tonello V. (5) Member-Meneh L. (3) Botezat A. (2).