Per le strade di Fellini e altre visite guidate nel lungo weekend riminese

Eventi

Rimini

| 10:44 - 19 Gennaio 2023

Foto di Chico de Luigi.

Nel fine settimana in cui ricorre il 103esimo anniversario della nascita di Federico Fellini (20 gennaio), sono tante le occasioni per scoprire la città di Fellini, nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista e a quelli ricostruiti nei suoi film. A partire dall’iniziativa dei Musei di Rimini che venerdì 20 gennaio, in occasione dell’anniversario della nascita, invitano a conoscere gratuitamente il patrimonio culturale della città con accesso a tutti i musei, compreso il Fellini Museum con le sue sedi di Castel Sismondo e del Palazzo del Fulgor, a ingresso libero. Un’occasione anche per visitare la mostra che viene inaugurata il 20 gennaio (ore 12) “Amarcord Disegnato” con i fotogrammi del capolavoro di Fellini dipinti dall’artista Agim Sulaj al Palazzo del Fulgor.



Da non perdere la passeggiata del giovedì ‘Rimini, la città di Federico’ in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista, o quella del venerdì tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Domenica 22 gennaio si terrà invece l’edizione teatrale dei City Tour organizzati da VisitRimini per scoprire, in modo originale, curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura, incontrando personaggi simbolo della città come la celebre “Gradisca” di Amarcord in persona o una vera pescivendola che svelerà i segreti dei prodotti del nostro mare (ore 15:30 dal Visitor Center).







Le visite alla scoperta della città continuano domenica 22 gennaio alla scoperta del Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Da non dimenticare l’appuntamento del sabato pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.







Ecco il calendario delle visite guidate del weekend:







domenica 22 e 29 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto.

Ore 11.00 Costo: 5 € - Bambini fino a 6 anni gratis. Durata 45 minuti.

Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 0541.793879







domenica 22 gennaio 2023

Visitor Center Rimini, c.so d'Augusto, 235 - Rimini centro storico

Rimini City tour: Edizione teatrale

VisitRimini propone un city tour teatrale, un modo originale per scoprire curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura. Accompagnati da una guida, è possibile dialogare con la Gradisca in persona che racconterà di lei e della sua vita. Lungo il percorso verso piazza Cavour, fermandosi alla Vecchia Pescheria si incontrerà un'autentica pescivendola che svelerà ai partecipanti il segreto delle poveracce (le vongole in dialetto riminese). Il tour prosegue fino a raggiungere la piazzetta San Bernardino con la storia delle Clarisse e delle antiche filande con la produzione della seta e tanto altro.

Ore 15.30. Costo: € 15 a persona; € 8,00 bambini 8 -14 anni; gratuità bambini da 0 a 7 anni.

Info e prenotazioni: 0541 51441





ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari guidati a Rimini con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com



il giovedì: Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 - 15,00 - 21 (a scelta) - ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 12 €



il venerdì: Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15,00 - 21 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 12 €



il sabato: Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 - ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 10 € adulti - 5 € bambini