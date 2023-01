Omicidio suicidio a Bellaria, chiuse le indagini. Restituite le salme ai familiari

Attualità

San Mauro Pascoli

| 07:54 - 19 Gennaio 2023

Il luogo della tragedia.

La Procura di Rimini ha firmato ieri il nulla osta per la restituzione ai familiari delle salme di Vittorio Capuccini, suicidatosi sabato scorso dopo aver ucciso Oriana Brunelli, nel parcheggio di via Rossini a Bellaria Igea Marina. L'esito dell’autopsia, effettuata lunedì dal medico legale su incarico del sostituto procuratore Paolo Gengarelli, ha confermato il decesso a seguito dei colpi d’arma da fuoco, esplosi dall'ex vigile urbano 82enne prima contro la donna e poi contro sé stesso. L’indagine si avvia verso l’archiviazione, per morte dell’unico indagato. Da stabilire ancora le date dei funerali.