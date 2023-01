Calcio RSM, il ruggito di mister Bobo Gori: Pennarossa vittorioso in dieci contro la Virtus

Sport

| 10:12 - 19 Gennaio 2023

Mister Bobo Gori.

Bobo Gori ha centrato nell’ultimo turno del campionato sammarinese una prestigiosa vittoria, la prima da quando è alla guida del Pennarossa dopo l’esonero di Farabegoli. Con una rete di bomber Stefanelli al tramonto della prima frazione, infatti, la formazione di Chiesanuova ha battuto la Virtus, una squadra di prima fascia e lo ha fatto giocando in dieci per l’ultima mezzora di gioco.



“Dopo tre sconfitte e due pareggi è arrivata la prima vittoria – commenta mister Gori – al termine di una ottima prestazione della squadra bravissima ad interpretare il match e a non lasciare spazi all’avversario in zona gol. Abbiamo sofferto ed era prevedibile, ma i ragazzi hanno dimostrato cuore e tenacia e non si sono disuniti stando sempre sul pezzo. Abbiamo perso pezzi importanti della rosa per una scelta societaria: l’attaccante Ben Kacem, il difensore Arrigoni, il centrocampista Ahmetovic e probabilmente se ne andranno l’altro difensore Tomassini e il portiere Moussa, e per questo il valore della vittoria è doppio. Queste defezioni hanno responsabilizzato il gruppo che ha forti motivazioni e vuole raggiungere i playoff. Ora ci siamo dentro”.



Domenica vi aspetta il San Giovanni e poi il Murata, sua ex squadra: lei non sarà in panchina perché squalificato per due turni…

“Una partita alla volta. Il San Giovanni è una squadra scorbutica, un punto solo alle nostre spalle. E’ uno scontro diretto per i playoff, dovremo dare il massimo per venirne a capo. Non sarò in panchina, ma la squadra sa come deve muoversi. La cosa importante è mantenere quella fame che ci ha contraddistinto nel match contro la Virtus, e tenere alte le motivazioni”.



Gori, che campionato sammarinese ha ritrovato?

“Sempre più competitivo, con giocatori di qualità ed esperienza e squadre organizzate e con tecnici preparati come l’amico Beppe Angelini che vanta una lunga esperienza anche di serie C”.



ste.fe.