Basket giovanile, RBR: successi per Under 17 e Under 15

| 21:55 - 18 Gennaio 2023

In questa settimana di metà gennaio il settore giovanile d’Eccellenza raccoglie due vittorie e una sconfitta al fotofinish. Bene l’Under 17 che supera Ravenna di quattro lunghezze. Sempre contro Ravenna semaforo verde anche per l’Under 15. Gli junior invece cedono in casa (50-54) ad Ancona. Questi i prossimi impegni. Under 19 d’Eccellenza: Angels/RBR impegnati in trasferta lunedì 23 gennaio (alle 18,30) sul campo di Roseto. Under 17 d’Eccellenza: martedì 24 gennaio (alle 19,30) in trasferta a Cesenatico. Under 15 d’Eccellenza: prossima partita 28 gennaio (alle 17) in casa contro Fortitudo Academy.



UNDER 19 D’ECCELLENZA



Angels/RBR – Stamura Ancona 50-54 (19-16, 3-16, 17-8, 11-14)



Angels/RBR: Bonfè 2, Panzeri 5, Mulazzani 5, Benzi 8, Rossi 7, Macaru 2, Lombardi ne, Mori 6, Morandotti 4, Sirri, Baldisserri, James 11. All.: Bernardi.



Ancona: Radatti 3, Monaco 2, Filippetti L. 2, Filippetti D. 9, Piccionne 5, Tamboura 15, Ponzella 6, Paoletti 12, Rossini, Genovese. All.: Petitto.



Gli Angels/RBR ospitano la Stamura Ancora al PalaSGR. La squadra di coach Bernardi vuole riscattare la brutta sconfitta interna subita la scorsa settimana contro la corazzata Pesaro. Gli Angels partono ben concentrati trovando in Benzi ottimi tiri dalla lunga distanza. Ancona risponde tripla su tripla dando vita a un bello scontro. Nel secondo quarto polveri bagnate, gli Angels non trovano il canestro anche con soluzioni ravvicinate, Ancona ne approfitta e cerca di scavare il solco.



Al rientro dagli spogliatoi gli Angels hanno una reazione, Panzeri suona la carica in difesa, la squadra ritrova le soluzioni in attacco che vanno a bersaglio. Mulazzani mette la tripla del -1 dalla metà campo difensiva all’ultimo secondo. Rientrati nell’ultimo quarto gli Angels mettono il muso avanti con un fade away di Daniel James ma non basta. Ancona è aggrappata alla partita e la riesce a spuntarla alla lunga approfittandone di una Santarcangelo non brillante. I padroni di casa hanno il tiro del pareggio ma le speranze degli Angels si spengono sul ferro: al PalaSGR passano gli ospiti 50-54.







UNDER 17 D’ECCELLENZA



Compagnia dell’Albero Ravenna – Angels/RBR 57-61 (21-16; 36-34; 43-49)



Angels/RBR: Valmaggi 8, Innocenti 3, Baschetti 11, Amaroli 13, Godenzini, De Gregori 10, Di Giacomo 14, Pivetti 2, Frisoni, Marsili, Lisi. All.: Brugé.



Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 17 d'Eccellenza, ospiti della Compagnia dell’Albero Ravenna, dopo un finale di partita al cardiopalma, proprio come all’andata. La squadra di coach Brugé dimostra chiari passi in avanti nel percorso di quest’anno.



La partita inizia subito con una grande intensità. I ragazzi clementini, guidati da Valmaggi rispondono colpo su colpo ai canestri dei ragazzi di Ravenna. Compagnia dell’Albero però ne ha di più e approfittando di qualche ingenuità difensiva si porta avanti 21-16. Nel secondo quarto i ragazzi giallo-blu provano a ricucire lo svantaggio grazie all’ottima prova di capitan Di Giacomo e grazie ad un canestro sulla sirena di Innocenti rientrano all’intervallo sotto di sole due lunghezze, 34-36.



Dal ritorno in campo gli Angels stringono le maglie in difesa, aumentando l’intensità e l’attenzione, limitando i padroni di casa a soli 7 punti nel quarto, mentre dall’altra parte del campo il duo Baschetti e Amaroli riescono a trovare punti preziosi, firmando il sorpasso a 43-49, con dieci minuti da giocare. Ultimi minuti al cardiopalma: la tensione sporca un po’ la partita, ma gli Angels sono bravi a rimanere concentrati e sul pezzo, limitando le offensive dei padroni di casa e grazie a due triple di Amaroli negli ultimi minuti portano a casa il referto rosa.





UNDER 15 D’ECCELLENZA



Compagnia dell’Albero Ravenna – IBR/RBR 63-84 (15-17, 14-25, 11-21, 23-21)



IBR/RBR: Tassani 7, Frisoni 10, Bracci, Almasi 13, San Martini 8, Cervetti, Longo 7, Arcangeli 2, Ruggeri 23, Ronci 9, Altini 4, Ricci 1. All.: Carasso, Gollinucci, Verni, Miriello.



Vittoria per gli Under 15 d’Eccellenza IBR/RBR che espugnano il difficile campo di Ravenna. Inizio complicato per i riminesi che dopo la lunga sosta natalizia sembrano arrugginiti e meno concreti del solito. Ravenna impone il ritmo partita e dopo qualche minuto si porta subito avanti con il punteggio di 10-4. La partita è molto fisica ma Rimini inizia a carburare e a recuperare lo svantaggio portandosi in parità, fino a chiudere il primo quarto avanti di 2 punti (15-17).



Coach Carasso non è soddisfatto dell'atteggiamento messo in campo dai suoi ragazzi in questo inizio di partita e decide di dare una scossa alla squadra, spronandoli ad essere più agonisti in campo. Gli Warriors sembrano aver recepito il messaggio e in difesa alzano l'intensità, recuperando palloni e mettendo in difficoltà l'attacco avversario. Anche in fase offensiva gli IBR riescono ad essere più concreti e chiudono il primo tempo avanti 29-42.



La partita prosegue e Rimini tocca anche il +20 al 27' di gioco. Ravenna prova a non far scappare ulteriormente nel punteggio gli Warriors che ormai però sono mentalmente in partita e riescono a rimanere saldamente in testa, vincendo l'incontro con il punteggio di 63-84.