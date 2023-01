Calcio, Coppa Minetti: Victor San Marino battuto 3-0 ed eliminato: il Rolo in finale

Sport

| 20:53 - 18 Gennaio 2023

Termina in semifinale il cammino del Victor San Marino nella Coppa Italia di Eccellenza. A Cattolica il Rolo vince 3-0 ed elimina i titani che ora pensa esclusivamente al campionato, mentre la squadra reggiana aspetta la vincente tra Nibbiano&Valtidone e Massa Lombarda.

Il Rolo va in vantaggio al 26': error di Forti che perde la sfera sul pressing di Fiocchi, che non ha problemi a depositare in rete con la porta sguarnita e poi Fiocchi si mangia il raddoppio.

Il Rolo ha più motivazioni e gioca meglio: grande azione corale sulla destra degli uomini di Bruini, servizio a centro area per Maletti che infila il 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Rolo sbaglia il tris a più ripresa e poi è Napoli a tu per tu con Forti a trovare il terzo gol. Forti evita un poker fin troppo pesante pesante sul destro da fuori del capitano Lorenzo Lari. Sull’altro versante Arlotti ha la palla buona ma Tosi salva la sua porta.



Il tabellino

ROLO – VICTOR SAN MARINO 3 – 0



ROLO (4-3-1-2): Tommaso Tosi; De Siati (41′ s.t. Lotti), Maletti, Budriesi, Galli; Ranieri, Binini (37′ s.t. Tirelli), Buffagni; Lari (44′ s.t. Cavalieri); Fiocchi (13′ s.t. Napoli), Puglisi (36′ s.t. Fofana). (Grigoli, Bagni, Faraci, Pignatti). All.: Cristiani.



VICTOR SAN MARINO (4-4-2): Forti; Manuelli, Tiraferri, Monaco, Alessandro Tosi (13′ s.t. Lombardi); Morelli (13′ s.t. Lazzari), Santoni (40′ s.t. Giorgi), Mengucci, Pasquinelli (20′ s.t. Maieru); Mazzavillani, Ambrosini (27′ s.t. Arlotti). (Pazzini, Gramellini, Menini, Chiaruzzi). All.: Cassani.



ARBITRO: Stanzani di Bollogna (Guizzardi di Lugo di Romagna e Robello di Piacenza).



RETI: p.t. 27′ Fiocchi, 44′ Maletti; s.t. 33′ Napoli.



NOTE: spettatori 200 circa. Pomeriggio nuvoloso e terreno di gioco in sintetico. Nessun ammonito. Angoli: 7 a 4. Recuperi: 2′ p.t. e 5′ s.t.