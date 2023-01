Rimini, la storica discoteca Ecu finisce nuovamente all'asta

Attualità

Rimini

18 Gennaio 2023



Dopo due aste terminate senza offerte, il 24 febbraio 2023 potrebbe essere deciso il futuro dell'immobile in cui sorgeva la storica discoteca Ecu di Rimini. Per la terza asta, il prezzo di partenza è sceso dai 985.000 euro ai 630.400 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è il 20 febbraio alle 12.



La società proprietaria dell’immobile è fallita nel giugno 2021 ed è in corso la liquidazione del suo patrimonio da parte del curatore fallimentare, l'avvocato Massimiliano Semprini. Tra le attività da liquidare vi è proprio la storica discoteca, che si trova nella frazione di San Martino Monte l’Abate, zona dell’entroterra riminese, a pochi chilometri dalla costa. Il fabbricato è stato costruito nei primi anni 60, è disposto su tre livelli e si sviluppa su di un’area complessiva di circa mq 16855.