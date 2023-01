Sport

Rimini

| 16:40 - 18 Gennaio 2023

Il Rimini Football Club comunica di aver ceduto Marcello Sereni all' US Fiorenzuola 1922. L’attaccante si accasa alla società emiliana con la formula del prestito per la stagione 2022/23. A Marcello da parte di tutto il Rimini in bocca al lupo per la seconda parte di stagione.