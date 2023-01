Riccione, la nuova comandante della polizia locale promette: 'Più presenti e vicini alla gente'

Attualità

Riccione

| 16:26 - 18 Gennaio 2023





“Considero la polizia locale una grande risorsa per un territorio e mi ha gratificato molto il valore che l’amministrazione comunale di Riccione ha ritenuto di dare al nostro personale”. Così Isotta Macini, nuova dirigente del corpo di polizia intercomunale di Riccione, Misano e Coriano, che oggi (mercoledì 18 gennaio) ha incontrato i tre sindaci Daniela Angelini, Fabrizio Piccioni e Gianluca Ugolini.



Tra gli impegni che Isotta Macini si sente di assumere c’è quello di lavorare per avere “un corpo di polizia locale presente sul territorio e vicino alla gente". "I nostri agenti si devono fare vedere", ha ribadito Macini, che intende lavorare per “rinforzare ulteriormente lo spirito di corpo”. "Agli agenti chiederò di sentirsi parte di un gruppo perché è solo attraverso la coesione che si possono garantire risultati migliori. Chiederò, soprattutto, di essere leali e disponibili. L’obiettivo a cui miro è che i cittadini si possano sentire orgogliosi della propria polizia locale”, ha spiegato.