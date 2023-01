La Ztl Rimini Nord in funzione da aprile, partiti gli incontri con la cittadinanza

Attualità

Rimini

| 15:09 - 18 Gennaio 2023

Un momento dell'incontro di ieri sera.



L'amministrazione comunale di Rimini esprime la propria soddisfazione per la partecipazione al primo incontro organizzato per informare sull'entrata in vigore della Ztl nell'area del Parco del Mare nord. Il primo appuntamento era in programma ieri (martedì 17 gennaio) a Torre Pedrera, presenti l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni e gli assessori ai lavori pubblici Mattia Morolli e alla polizia locale Juri Magrini, che con il supporto dei dirigenti e dei tecnici comunali hanno dato conto delle modalità di accesso alle zone a traffico limitato, richiesta dei permessi, dei meccanismi di verifica di chi entrerà senza titolo nelle aree dove la circolazione è interdetta.



La ztl, che si estenderà nell’area a mare da Torre Pedrera a Rivabella, sarà attiva e operativa a partire da Pasqua, nel secondo week end di aprile. A partire da questa data le sole telecamere installate per monitorare gli accessi entreranno in funzione in fase di pre-esercizio: sarà quindi un periodo di test, utile a consentire ai cittadini di adattarsi al nuovo sistema automatizzato di controllo e che prevede per la prima fase una comunicazione ad hoc per chi dovesse erroneamente passare sotto i varchi senza esserne autorizzato.