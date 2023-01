Nuovo ruolo in Parlamento per Mimma Spinelli, per promuovere il mondo del motociclismo

Attualità

Coriano

| 14:54 - 18 Gennaio 2023

Domenica Spinelli con Paolo Simoncelli.





Domenica Spinelli, vicesindaca di Coriano e senatrice, è entrata a far parte dell'Intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica, che sarà a stretto contatto con la Federazione Motociclistica Italiana "per facilitare attività di confronto e promozione sulla sicurezza ed educazione stradale", ma anche "per la tutela del registro storico delle moto che conta 270.000 moto iscritte a livello nazionale, fino alla promozione del motociclismo turistico e dei territori”. "Tematiche che mi stanno a cuore - spiega Spinelli - perché strettamente collegate alla geografia del territorio da cui provengo, espressione di amore per i motori e dei suoi valori".