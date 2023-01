Rimini, ogni ora viene commessa almeno un'infrazione al codice della strada

Attualità

Rimini

| 14:40 - 18 Gennaio 2023

Questura di Rimini (foto di repertorio).

Tempo di bilanci, relativi al 2022, per la Polizia Stradale di Rimini,

che ha controllato in un anno 13.450 persone, contestando 12.677

infrazioni al codice della strada, di cui 1139 riguardavano l'eccesso di

velocità. Sono state 410 le patenti ritirate, 318 le carte di

circolazione, 22.069 i punti decurati.



I controlli con l'etilometro hanno riguardato quasi 10.000 persone, 347

quelle sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 30 i

denunciati per guida sotto l'effetto di droghe.



Gli incidenti rilevati sono stati 340, numero simile a quello del 2021

(334), ma con molti più feriti: nel 2021 gli incidenti con lesioni

furono 85, nel 2022 sono stati 207. I mortali sono 6, con sette vittime,

in aumento del 50%.



Oltre ai pattugliamenti e i controlli in strada, è stata intensa anche

l'attività di polizia giudiziaria, che ha portato a 5 arresti e a 254

denunce. Quaranta gli esercizi pubblici controllati, 8 le infrazioni

rilevate.