Rimini, gli appuntamenti per celebrare il ricordo delle vittime delle Foibe

| 13:48 - 18 Gennaio 2023

La biblioteca di pietra.



A Rimini sono numerosi gli appuntamenti in programma per commemorare il Giorno del Ricordo che ricorre il 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata e dall’Istria nel secondo dopoguerra e, più in generale, delle complesse vicende del confine orientale italiano.



Venerdì 10 febbraio, ore 11 alla “Biblioteca di pietra”, Molo di Rimini. Deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e di una delegazione studentesca.



Venerdì 10 febbraio, ore 17 nella Cineteca Comunale l’incontro su “Adriatico amarissimo. Le stagioni della violenza politica al confine orientale” di Raoul Pupo, Università di Trieste.



Sabato 11 febbraio, ore 11 alla Cineteca Comunale, “Una mostra per la storia: il confine più lungo” di Raoul Pupo, Università di Trieste, in cui interverrà un rappresentante delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di Rimini. Un incontro riservato alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole secondarie di II grado di Rimini.



Il programma dell'Attività Memoria del Comune di Rimini è curato con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della provincia di Rimini.