Alta Valmarecchia, muore nell'auto dopo un malore improvviso

| 13:30 - 18 Gennaio 2023

Ambulanza della Croce Verde di Novafeltria ARCHIVIO.



Tragedia ieri pomeriggio (martedì 17 gennaio) in Alta Valmarecchia: un 85enne originario di Pereto ha infatti perso la vita a causa di un malore mentre viaggiava a bordo della Fiat Panda guidata dal fratello. I fatti sono avvenuti intorno alle 15. L'uomo era stato accompagnato dal fratello a una visita in ospedale, ma giunti in località Botticella ha accusato un malore. L'automobilista ha prontamente invertito la direzione della vettura per portarlo nuovamente in ospedale, ma all'altezza di via Serra Masini, prima di Perticara, è avvenuto il decesso. Sul posto sono intervenuti il personale della Croce Verde e i Carabinieri, per l'anziano non c'era però più nulla da fare.