Filippo Graziani, Arcipelago Ivan a San Marino: 'la storia artistica di mio padre, tra musica e disegno'

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:44 - 18 Gennaio 2023

Filippo Graziani e la sua band FACEBOOK.





Giovedì 26 gennaio salirà sul palco del Teatro Nuovo di Dogana per una nuova tappa del suo "Arcipelago Ivan". Filippo Graziani e la sua band, formata dal fratello Tommy, da Francesco Cardelli e da Elia Zambardino, proporranno le canzoni dell'indimenticato Ivan Graziani: i grandi successi, le canzoni dell'esordio, ma anche "i lati B dei dischi più famosi". "Arcipelago Ivan" è uno spettacolo che porta sul palco l'indimenticato Graziani in tutte le sue sfaccettature d'artista: il cantautore e musicista, ma anche il disegnatore e lo scrittore. "È un modo per navigare nella produzione di papà. Mi sono immaginato il palco come una nave, che si sposta in un arcipelago e ogni isola è una canzone, un momento preciso della storia artistica di papà", racconta Filippo.



Sul palco, Filippo e la sua band accoglieranno degli ospiti: "Visto che siamo in zona, ci siamo concessi di invitare degli amici. Ci raggiungeranno per qualche pezzo il Quartetto Eos, con il quale c'è da tempo una bella collaborazione e poi ci sarà un super ospite". La guest-star sarà il violinista di Verucchio Federico Mecozzi: "Un amico a cui voglio veramente, veramente bene. Salirà sul palco anche lui per portare il suo contributo alla ciurma che naviga nell'arcipelago".



Il tour di Graziani e della sua band proseguirà anche in estate "con uno spettacolo più adatto ai palchi estivi", mentre per l'inverno 2023 sono in arrivo sorprese: "Ancora non posso svelarle". Nel futuro c'è anche una seconda edizione del Maledette Malelingue Festival di Novafeltria: "Il team che ha lavorato l'anno scorso sta già tirando fuori delle idee. Sono molto positivo". L'evento per la famiglia Graziani "è stato un momento grandissimo di unità con il paese". "Un abbraccio - spiega Filippo - che vorrei assolutamente ripetere". Invito finale a tutti: "Vi aspetto giovedì 26 gennaio al Teatro Nuovo di Dogana per Arcipelago Ivan. Venite e cantiamo insieme le canzoni di papà".