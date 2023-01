Karate, sette podi per la scuola di Santarcangelo al Trofeo Musokan

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:15 - 18 Gennaio 2023

Gli atleti del Karate Santarcangelo.

Domenica 15 Gennaio a San Giorgio di Piano si sono radunati più di 200 karateki dell’ Emilia Romagna per una giornata pensata come un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale.

La mattina è cominciata con uno stage da cintura bianca a cintura nera(divisi per grado), dai bambini agli adulti, lo stage è un allenamento che permette di praticare con i maestri più esperti della regione Emilia Romagna.

Al termine dello stage intorno alle 11.00 si è svolto il Trofeo Musokan rivolto ai bambini e ragazzi da 6 a 25 anni da cintura bianca a nera a cui hanno partecipato circa 170 atleti, il trofeo consisteva nell’ esecuzione di esercizi denominati Kihon(Fondamentali) e Kata(Forma) con gli atleti divisi per fasce di età e grado.

L’ A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo ha partecipato con 15 atleti di cui 7 sono saliti sul podio:

1° classificati: Vittoria Crosara, Deniel Montebelli, Angelo Luise.

2° classificati: Manila Baldini.

3° classificati: Vildan Zengo, Samuel Mussoni, Letizia Pagliarani.