Scarlet la prima nata del 2023 a Bellaria ricevuta in Comune

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:06 - 18 Gennaio 2023

La famiglia di Scarlet e il sindaco Giorgetti.

La piccola Scarlet Calisesi, prima nata di Bellaria Igea Marina nel 2023, è stata ospite speciale della residenza comunale, ricevuta martedì insieme alla sua famiglia dal Sindaco Filippo Giorgetti e dall’Assessore Flaviana Grillo. La famiglia di Scarlet è stata anche la prima ad essere omaggiata quest’anno con il kit di benvenuto alla vita che l’Amministrazione riserva a tutti i nuovi nati; in un contenitore in legno realizzato a mano, tutte le famiglie che vivono la gioia di una nascita, vi trovano un bavaglino atossico in cotone certificato con spugna di cotone in bambù, un porta ciuccio coordinato, un libro di favole, la tessera della Biblioteca Alfredo Panzini già registrata a nome della piccola o del piccolo, nonchè un'esperienza di quattro lezioni gratuite del percorso musica e coccole: gentilmente offerta alle famiglie dalla Scuola comunale di musica Glenn Gould.