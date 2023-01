Visita del Comandante dei Carabinieri della Regione a Riccione

Attualità

Riccione

| 12:03 - 18 Gennaio 2023

Capitano Colombari, Sindaca Angelini e il Comandante Zuccher.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini nella giornata di martedì ha incontrato in Municipio il comandante dei Carabinieri Legione Emilia Romagna, Generale di Brigata, Massimo Zuccher.



Accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, il colonnello Mario La Mura, dal capitano della Compagnia di Riccione Luca Colombari e dal comandante della stazione di Riccione il Luogotenente Claudio Cacace.







"Si è trattato di una visita di cortesia che ho molto apprezzato - ha detto la sindaca Daniela Angelini - E' stata l'occasione per confermare l'importanza della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la nostra amministrazione. Il Comandante ha sottolineato come per i cittadini la vicinanza con le istituzioni come quelle che rappresentiamo siano importanti. Ho condiviso le sue parole e ho sottolineato la preziosa collaborazione instaurata con il Comando riccionese e provinciale. Una collaborazione che ha come obiettivo la comune tutela dei cittadini".







Il Comandante ha salutato la sindaca confermando la massima vicinanza e attenzione per Riccione.