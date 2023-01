Riccione, 'Archeologia del gusto' ancora posti disponibili per l'appuntamento con la 'storia a tavola'

Attualità

Riccione

| 11:56 - 18 Gennaio 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Ultime ore per poter prenotare la degustazione di "Archeologia del gusto. La storia è servita" di domenica 22 gennaio.

Al via domenica il ciclo di conferenze e degustazioni di pietanze del passato che porta in tavola la storia, a cura del Museo del Territorio del Comune di Riccione.



Ad aprire l'originale iniziativa con la cucina del passato sarà la partecipazione del professor Antonio Curci dell'Università di Bologna, il quale illustrerà al Palazzo del Turismo con ingresso libero, la cultura del cibo nell'età preistorica durante la conferenza dal titolo "Dall'economia di predazione all'economia di produzione: quando l'uomo inizia a produrre il proprio cibo".



La conferenza del 22 gennaio sarà seguita da una degustazione a cura dell'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Severo Savioli di Riccione, in collaborazione con i relatori.



È necessario iscriversi alle degustazioni versando 25 euro al Museo del Territorio entro il giovedì 19 gennaio. La prenotazione è obbligatoria con posto assegnato al tavolo.



Per consentire agevolmente lo spostamento dei partecipanti dal Palazzo del Turismo all'Istituto Savioli è stato previsto un servizio di navetta gratuito.