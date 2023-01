Lotto, a Rimini centrata una vincita da oltre 24mila euro

Attualità

Rimini

| 11:44 - 18 Gennaio 2023

Schedina del Lotto.

Doppietta al Lotto in Emilia Romagna, per un bottino totale di 38.350 euro: come riporta Agipronews, a Rimini è stata centrata una vincita da 24.250 euro, a cui si aggiunge una da 14.100 euro a Monte San Pietro, in provincia di Bologna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 67,1 milioni dall'inizio dell'anno.



10eLotto, in Emilia Romagna un colpo da 20mila euro

Festa al 10eLotto in Emilia Romagna: come riporta Agipronews, a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, è stato centrato un 7 Doppio Oro da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 189 milioni dall'inizio dell'anno.