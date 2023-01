Essere on line in modo professionale, nuovi corsi del Cescot Rimini

Attualità

18 Gennaio 2023

L'anno per Cescot Rimini inizia con un ciclo di corsi abilitanti alla professione e su come "Essere online nel 2023". Per chi vuole fare avverare il proprio sogno avviando un ristorante, un bar, un locale, il 23 gennaio partono le 150 ore di lezioni Co.Sab obbligatorie per ottenere l'idoneità per aprire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Il 23 gennaio comincia anche il corso di Copywriting (20 ore) dedicato al settore web, per ottimizzare la comunicazione di aziende e prodotti con creatività e consapevolezza e per trasformare parole e testi in strumenti preziosi per comunicare e fare business.



Per il ciclo "Essere online nel 2023" il 25 gennaio parte inoltre il corso "Tik Tok? Taak!" dedicato a chi vuole impostare una strategia di promozione con i video, e il 30 gennaio il corso "La rivoluzione di Canva", il programma che permette l'autoproduzione di grafiche, fotografie e video per progetti di marketing e di comunicazione.



Per chi ama viaggiare e organizzare itinerari il 6 febbraio parte invece il corso abilitante alla professione di accompagnatore turistico.



Sul sito nella sezione Corsi, selezionando il corso di interesse è possibile consultare tutte le schede di dettaglio con contenuti e modalità didattica, ed iscriversi.