'Palcoscenici e spettacoli a Riccione' un libro racconta i fasti della Perla Verde

"Lo scrittore Giuseppe Lo Magro racconta la sua Riccione come un luogo fatato, meta di tanti personaggi illustri che, tra il 1875 e il 1925 sono arrivati qui, se ne sono innamorati e sono rimasti a viverci, e che grazie a queste presenze Riccione è divenuta meta conosciuta e desiderata. I locali per il divertimento si sono moltiplicati, aperti palcoscenici, organizzati spettacoli con la partecipazione di tutti gli artisti più in auge. E Riccione è diventata la città delle idee, delle novità, delle mode". Sono le parole scritte nella delibera con cui l'amministrazione comunale ha concesso il patrocinio al quarto e ultimo libro della "Tetralogia 2022" di Giuseppe Lo Magro. La presentazione dell'ultima fatica dell'ex presidente di Famjia Arciunesa dal titolo "Palcoscenici e spettacoli a Riccione" avverrà sabato 21 gennaio alle 17 al Palazzo del Turismo di Riccione.