Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Esordienti in campo con i club del Parma Academy

Sport

Gabicce Mare

| 10:08 - 18 Gennaio 2023

La quadra Esordienti secondo anno (2010) del Gabicce Gradara.

Appuntamento importante domenica a livello giovanile allo stadio Magi di Gabicce. Di concerto con il Parma Academy è stato infatti organizzato dal Gabicce Gradara una sorta di “scouting day”, il primo incontro con le società del territorio affiliate al club ducale; oltre al Gabicce Gradara, che è nell'orbita Parma dal 2019, ci saranno il Palombina di Ancona e i Carissimi di Fano in un triangolare appassionante sotto lo sguardo attento degli osservatori del settore giovanile del Parma.



L’appuntamento coinvolgerà a partire dalle ore 9,30 le squadre 2011 Esordienti primo anno (Under 12); a seguire sarà la volta degli Esordienti secondo anno – 2010 (Under 13) - : in campo Gabicce Gradara contro Villa San Martino.

I tecnici del Parma Academy e gli addetti del settore scouting potranno vedere all’opera le varie squadre per poi organizzare uno stage nella città ducale peri i profili più interessanti dell’annata 2010.



A fine mattinata gli staff tecnici dei tre club (il responsabile del settore giovanile del Gabicce Gradara è Enrico Mendo) avranno con i colleghi del Parma Academy uno dei briefing abitualmente in calendario, ora in Emilia ora sul territorio: un faccia a faccia a 360 gradi, un utile scambio di idee e informazioni riguardo metodologie di lavoro, formazione e quant'altro serve per portare avanti al meglio il progetto comune. Una bella giornata di festa e sport.