Calcio C, rinforzi per Cesena e Reggiana: Mustacchio e Fiamozzi

Sport

Rimini

| 19:13 - 17 Gennaio 2023

Il Cesena ha ingaggiato il laterale di centrocampo Mattia Mustacchio. Arriva a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli con diritto di opzione in favore del club bianconero. Nato a Chiari il 17 maggio 1989, Mustacchio cresce nel settore giovanile del Brescia prima di passare alla Sampdoria con cui, a livello Primavera, conquista campionato e Supercoppa. Con la formazione blucerchiata esordisce anche in Serie A nella stagione 2008/09, collezionando cinque presenze. All’inizio di quella successiva viene ceduto all’Ancona in serie B e, sempre nel campionato cadetto, veste le maglie di Varese, Vicenza (tre campionati) e Ascoli dove conquista una promozione in Serie A al termine del campionato 14/15.



Nel successivo torneo cadetto stabilisce, nelle file della Pro Vercelli, il suo record di reti (sette), bissato la stagione successiva quando lo divide tra la squadra piemontese e il Perugia. Dopo un altro campionato e mezzo con gli umbri, e una breve esperienza nel Carpi, nella stagione 2019/20 viene acquisito dal Crotone e, con tre reti, contribuisce alla promozione in Serie A dei calabresi. Seguono le due stagioni nell’Alessandria, la prima delle quali coronata con la terza promozione in carriera, questa volta in Serie B dove, nello scorso campionato ha collezionato 34 presenze. Complessivamente, con le 19 nella Pro Vercelli nella prima parte della stagione in corso, sono diventate 400 le partite tra i professionisti corredate da 43 reti. Mustacchio prenderà la maglia col numero 23.



La Reggiana risponde con il difensore esterno Riccardo Fiamozzi, classe 1993. Ha inizato la carriera nel Settore Giovanile del Varese, per collezionare successivamente quasi 200 presenze in Serie B con le divise di Varese, Pescara, Frosinone, Bari, Lecce ed Empoli e circa 20 partite giocate in Serie A con Genoa ed Empoli.



L'Imolese comunica il tesseramento con la formula del prestito del difensore Massimiliano Doda. Passaporto albanese, classe 2000, ha militato con il Palermo dal campionato 2019-2020.



Alla Recanatese è arrivato in prestito dal Mantova Luca Paudice, attaccante classe 2001,

La giovane punta classe 2001.



Il Pontedera comunica l’arrivo dell’attaccante Simone Ianesi. Il giocatore, classe 2002 e di proprietà dell’Udinese, era in prestito al Trento nella prima metà della stagione.