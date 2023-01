Calcio giovanile, Gabicce Gradara: goleade per gli Allievi (6-0) e Giovanissimi 2008 (5-0)

Sport

Gabicce Mare

| 17:56 - 17 Gennaio 2023

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Due vittorie ed un pareggio per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.



JUNIORES



Gabicce Gradara – Muraglia 2-2



Buona prova del Gabicce Gradara contro il Muraglia, che per ben due volte va in svantaggio grazie alla buona organizzazione di gioco riesce sempre a riacciuffare il pareggio sfiorando nel finale il gol vittoria.



Ad inizio gara Francolini viene subito impegnato con un’occasione ravvicinata. L’estremo difensore nulla può al 16′ sul diagonale calciato da Selvaggio: 0-1. La squadra locale reagisce e al 19′ su calcio d’angolo con Gaggi sfiora il pareggio. Il gol non tarda ad arrivare. Al 25′ un lancio preciso dalla metà campo di Andreani trova pronto in area di rigore Petese che di testa anticipa il portiere e insacca: 1-1.



Poco dopo, Gaggi con un tiro insidioso dalla distanza impegna il portiere avversario che respinge in angolo. Gli ospiti rispondono con un tiro ravvicinato ma Francolini si oppone.



Il Gabicce Gradara con Fuzzi che in pochi minuti va due volte vicino alla marcatura, il Muraglia non resta a guardare e nel finale del primo tempo sfiora il gol con un tiro che sfiora il palo.



Nel secondo tempo i ragazzi di mister Gaudenzi soffrono la squadra ospite che al 56′ si procura un calcio di rigore per un fallo procurato da Mancini: dal dischetto realizza Alfano (1-2).



Il Gabicce Gradara cerca subito il pareggio. Cecchini semina scompiglio in area di rigore e serve una buona palla al centro ma non trova nessuno dei compagni pronto. Al 74′ arriva il pareggio su azione da calcio d'angolo con Finotti che calcia la palla che si infila nel sette (2-2).



Nei minuti finali il Gabicce Gradara prova a vincere la partita ma non è fortunato nelle conclusioni.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in trasferta sabato 21 gennaio contro la Forsempronese.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani, Moutahhir, Mancini, Semprini, Bacchini (31′ p.t. Magi F.), Magi A. (39′ s.t. Giacchetti), Fuzzi, (31′ s.t. Magi S.), Gaggi, Petese (1′ s.t. Cecchini), Finotti (34′ p.t. Sarli). A disp. Borselli. All. Gaudenzi.



ALLIEVI



Gabicce Gradara-Vadese 6-0



Contro la Vadese il Gabicce Gradara riscatta l’opaca prestazione di riscattare il ko di mercoledì. La squadra di mister Iachini parte subito forte e al 2′ in contropiede Magi Samuele serve sul secondo palo Buccino che non sbaglia: 1-0. Al 3′ palla in area per Sarli ma il suo tiro è debole e facile per il portiere, al 18′ il tiro di Magi Samuele non viene trattenuto dal portiere e Della Costanza corregge in rete: 2-0.



Nella ripresa al 22′ Sarli al limite dell’area salta un paio di avversari e davanti al portiere lo trafigge: 3-0. Al 24′ Pataracchia fa correre sulla fascia Boccalini che si accentrata e di sinistro da fuori area e mette la palla sotto l’incrocio: 4-0. Al 33′ Boccalini imbecca Sarli che appena fuori area lascia partire un tiro sul palo opposto per il 5-0. Al 42′ passaggio filtrante di Sarli per Buccino che in anticipo sul portiere chiude la partita sul 6-0.



Prossima partita domenica 22 gennaio alle ore 15 Forsempronese1949- Gabicce Gradara.



GABICCE GRADARA: Borselli (32’st. Ricci), Boccalini, Del Bene, Sciuto, Rossi, Pataracchia (28’st Luzi), Magi Samuele (24’st Bastianelli), Della Costanza (29’st Pontellini), Sarli, Magi Filippo (36’st Farroni), Buccino. All.Iachini.



GIOVANISSIMI 2008



Gabicce Gradara – Pergolese 5-0



Partita a senso unico. Subito vantaggio Gabicce al 5′ con ottima incursione e tiro di Del Bene (2010). Raddoppio al 15′ su colpo di testa di Rossi. Continua la superiorità territoriale con terzo e quarto gol di Rossini al 30′ e Annibalini al 35′. Secondo tempo con parecchie sostituzioni e goal al 55′ di Mancini.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Falcioni (50′ Ridolfi), Mosconi ( 55′ Bana) Andruccioli, Rossi, Ferraj (65′ Sciuto), Annibalini, Del Bene (55′ Arduini), Terenzi ( 60′ Mancini), Gaudenzi, Rossini (50′ Tamburini). All. Mendo-Baffioni.



Nel prossimo turno Giovanissimi 2008 in campo sabato a Pesaro contro il Muraglia alle ore 17.30. I Giovanissimi Cadetti 2009 sabato 21 a Montecchio alle ore 15.00.