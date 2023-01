Montecopiolo, quasi 200.000 euro di contributi Pnrr per l'innovazione digitale

Attualità

Montecopiolo

| 17:02 - 17 Gennaio 2023

Il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi.





Quasi 200.000 euro di contributi per l'innovazione digitale in arrivo a Montecopiolo. Sono due distinti finanziamenti dal Pnrr. Il primo, di 165.954 euro, è formato dai contributi per l'adesione allo Spid e ai servizi legati alla Carta di Identità Elettronica, per la piattaforma Notifiche Digitali, per l'implementazione dei servizi al cittadino e per l'app Io. La seconda tranche da 36.273 euro riguarda l'adesione alla piattaforma Digitale Nazionale e al circuito Pago Pa.



"Registriamo con soddisfazione l'accettazione delle richieste d'accesso a questi contributi - commenta il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi - che ci permetteranno di dare un miglior servizio al cittadino e di aggiornare tutta la parte informatica della pubblica amministrazione e del Comune, rendendo tutto più efficiente".