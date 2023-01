L'atteso ritorno di Giorgia: anche a Rimini la tappa del tour di Blu

Eventi

Rimini

| 15:14 - 17 Gennaio 2023

Giorgia.



Il "Blu live" di Giorgia farà tappa anche a Rimini, all'Rds Stadium, sabato 16 dicembre 2023. "Blu" è l'album di ritorno di Giorgia, che sarà protagonista anche del prossimo Festival di Sanremo, papabile vincitrice assieme a Elodie e Mengoni. Il tour di Giorgia sarà diviso tra teatri e palasport. Nel dettaglio, "Blu live - teatri lirici" porterà Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli e attraverserà tutta la penisola.

"Blu live - palasport" vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport, con l atappa di Rimini del 16 dicembre.

Le prevendite apriranno alle 18 oggi (martedì 17 gennaio) su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.