Riccione, Trofeo Nuoto invernale: attesi oltre 1000 atleti

| 14:24 - 17 Gennaio 2023

Stadio del Nuoto, Riccione.

Dal 28 al 29 gennaio, lo Stadio del nuoto ospita il Primo Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition, valido anche come Finale del Campionato Regionale Assoluto Emilia-Romagna. Il Trofeo si disputa in vasca lunga (50 metri) ed è aperto agli atleti regolarmente tesserati Fin per Società italiane nella stagione 2022-2023 e appartenenti alle seguenti categorie: Settore maschile (2009-2008-2007), Juniores (2006-2005), Cadetti (2004-2003), Seniores (2002 e precedenti), Settore femminile ragazze (2010-2009), Juniores (2008-2007), Cadette (2006-2005) e Seniores (2004 e precedenti).

Gli atleti si cimenteranno negli stili libero, farfalla, dorso, rana, misti. Il Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition è organizzato dalla Polisportiva Comunale Riccione. A Riccione sono attesi oltre 1000 atleti e negli hotel della città stanno già arrivando diverse prenotazioni.