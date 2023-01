Cattolica, iscrizioni aperte alle scuole dell'infanzia: domande online entro il 30 gennaio

Attualità

Cattolica

13:49 - 17 Gennaio 2023

C'è tempo fino al prossimo 30 gennaio per effettuare le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e statali per i bambini nati nell'anno 2020 e per i nati negli anni 2018 e 2019 che si iscrivono per la prima volta.

Per le iscrizioni ai plessi comunali Ventena e Torconca, il cui open day è previsto gioverdì 19 gennaio 2023 dalle 16:30 alle 18:30, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accedendo, tramite identità SPID -CIE - CNS, al portale https://servizionline.cattolica.net (Info segreteria scuole comunali: 0541.966685 - pubblicaistruzione@cattolica.net).

Per le scuole dell'infanzia statali, Papa Giovanni XXIII e Centro, i contatti sono: tel. 0541 962727 - email rnic804005@istruzione.it. È consentita la presentazione della domanda si iscrizione ad una sola scuola (Comunale o Statale).