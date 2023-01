Daspo dopo gli scontri del derby Cesena Rimini, un tifoso fuori dallo stadio per 8 anni

Cronaca

Rimini

| 12:54 - 17 Gennaio 2023

Poliziotti ARCHIVIO.



Il questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, ha emesso otto provvedimenti Daspo a carico di cinque tifosi riminesi e tre cesenati, già indagati per rissa aggravata a seguito degli scontri dello scorso 8 gennaio a Ponte Pietra, prima del derby tra Cesena e Rimini. I destinatari del Daspo hanno un'età compresa tra 27 e 44 anni e alcuni di loro già in passato sono stati colpiti da analoghi divieti di accesso alle manifestazioni sportive.



Come riporta l'agenzia DIRE, a carico dei tre supporter del Cesena sono stati irrogati provvedimenti di inibizione per due anni in un caso, per un anno negli altri due. Due degli ultras riminesi dovranno stare lontani dagli spalti per tre anni; gli altri tre sono invece destinatari di sanzioni più gravi, perché già sottoposti in passato a Daspo. Due provvedimenti hanno infatti durata di cinque anni con la prescrizione dell'obbligo di firma in occasione degli incontri del Rimini; il terzo ha durata di otto anni con la prescrizione dell'obbligo di firma per cinque anni.



Nel dettaglio, tutti i provvedimenti prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio e basket. Ora sono al vaglio della Digos altri filmati per accertare ulteriori profili di responsabilità.