Anche Bellaria celebra la Giornata della Memoria, quattro appuntamenti

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:20 - 17 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Sono quattro i distinti appuntamenti con cui, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina celebrerà la Giornata della Memoria: ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno ricorda la Shoah e commemora le vittime dell'Olocausto.



Il calendario, a cura del Servizio Beni, attività culturali e politiche giovanili in collaborazione con la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, si aprirà domenica 22 gennaio, alle ore 21.00 al Cinema Teatro Astra. Sul palco di viale Paolo Guidi andrà in scena lo spettacolo “Il Magnifico Impostore” firmato Laboratorio Teatro Brescia, in collaborazione con Fondazione Giorgio Perlasca; appuntamento che sarà replicato il giorno successivo alle ore 10.00, in una matinée riservata ai ragazzi delle scuole.



Venerdì 27 gennaio, proprio nella Giornata della Memoria, alle ore 16.00 i locali della Biblioteca Comunale accoglieranno invece l’incontro “Parole per la memoria”, nel contesto del progetto "Un Ponte di Parole"; appuntamento per cui è gradita la prenotazione. Infine, domenica 29 gennaio alle ore 17.00, il Cinema Teatro Astra offrirà la proiezione del film Jo Jo Rabbit di Taika Waititi.



Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito