Calcio, Garden: la squadra di Terza a -1 dalla vetta. Attività di Base, numeri in crescita

Sport

Rimini

| 12:08 - 17 Gennaio 2023

La squadra 2010 del Garden Rimini.



Nell’intensa attività settimanale del Garden spicca il successo della squadra d Terza che si porta a -1 dalla leader Gemmano. In crescita i numeri dell’Attività di Base.



ATTIVITA’ AGONISTICA

La Under 14 di Andrea Pagliarani ha pareggiato per 1-1 contro il Rimini United. Sul campo di San Giuliano si è vista una gara molto equilibrata e a tratti ben giocata nella quale i ragazzi del Garden sono andati in vantaggio per poi farsi raggiungere dai tenaci avversari proprio allo scadere. Il rammarico per una partita quasi vinta rimane, ma l ‘analisi della gara deve tenere conto della buona prestazione degli avversari che nel secondo tempo hanno fatto di tutto per pareggiare.



In attesa della ripresa del campionato di sabato 28 a Forlì contro il Cava Calcio, la squadra Allievi interprovinciale di Paolo Zani continua la preparazione alla seconda fase del campionato con l’ obiettivo di confermare i progressi evidenziati da inizio stagione. Il momentaneo secondo posto in classifica è frutto dell‘ottimo lavoro svolto dal mister e dallo staff: Lorenzo Sirri al giovedì organizza allenamenti specifici in palestra e il duo Giovagnoli-Gessaroli è sempre presente sul campo a disposizione dei ragazzi. Dopo l’amichevole della scorsa settimana ospiti dell’Academy San Marino questo fine settimana è prevista quella con il Rimini Calcio.



ATTIVITA’ DI BASE

Terminate le iscrizioni per tutte le categorie ai campionati primaverili. Il Garden conferma la partecipazione nella categoria Esordienti con una squadra 2010 (inserita nel primo gruppo di merito) e una 2011. Nella categoria Pulcini iscritte quattro squadre, due per ognuna delle annate previste 2012 e 2013.

Nelle categorie Primi Calci e Piccoli Amici, in considerazione dell’aumento dei tesserati, sono state invece integrate le partecipazioni ai mini campionati Figc per cui oltre ai tre raggruppamenti nei quali già nella fase autunnale si sono impegnati 2014 e 2015, anche i 2016 inizieranno un loro percorso di mini gare e giochi con le altre società del comune, in un girone a loro riservato.



TERZA CATEGORIA



Alla ripresa del campionato il Garden ha liquidato per 2-0 in trasferta il Taverna Montecolombo con reti nei primi otto minuti di Peluso e Giulietti. La squadra di Pasquale Martino avrebbe potuto chiudere i giochi nella prima frazione se non avesse sciupato tantissime palle gol e nella ripresa il bravo portiere Picone ha neutralizzato il rigore (è il quinto parato) evitando il ritorno in partita dei padroni di casa: è anche grazie alla continuità di rendimento del numero uno che il Garden ha la difesa meno battuta del girone (11 gol subiti).



La leader Gemmano è caduta contro il Montecopiolo 5-3 ed ora è solo a +1 sul Garden che sabato affronta a Torre Pedrera il fanalino di coda Promosport (per il Gemmano c’è invece l’ Accademy World Riccione). Intanto definito l’avversario dei quarti di Coppa Città di Rimini: sarà la Sarsinate con prima sfida in casa.