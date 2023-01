Rimini: pulizie delle Poste, lavoratori senza stipendio in rivolta

Attualità

Rimini

| 11:11 - 17 Gennaio 2023

Mattinata di protesta ieri (16 gennaio), davanti alla sede centrale di Rimini, in corso d’Augusto da parte di alcune donne delle pulizie. Un presidio indetto da Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl Romagna. Le dipendenti della società che ha in appalto le pulizie degli uffici postali della zona si sono riunite per protestare contro i continui ritardi nel pagamento degli stipendi. A mancare all’appello sono gli ultimi tre mesi: novembre, dicembre oltre alla tredicesima. Presenti al presidio anche la vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini, oltre alla segretaria generale Cgil Rimini Isabella Pavolucci e i rappresentanti di Fiom Rimini (Mauro Rossi) e Slc Cgil Rimini (Giancarlo Santoni).