Igea Marina, raffica di furti nella notte: vetri rotti, porte forzate

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:05 - 17 Gennaio 2023

Il bar gelateria K2 di via Ennio a Igea Marina.

Ladri in azione a Igea Marina. A farne le spese sono stati i gestori di almeno quattro attività. Il tutto è avvenuto nella notte di domenica. Come riporta il Corriere Romagna, dall'Hotel Missouri è sparito il cassetto del registratore di cassa contenente pochi spiccioli. Chi è entrato furtivamente ha scardinato l'ingresso e messo a soqquadro un vano dell'hotel per poi uscire verso la spiaggia. Pochi metri più avanti, dall’altra parte della strada, qualcuno ha cercato di forzare, senza successo, la porta delle cabine chiuse del bagno 73. Il raid è proseguito al bar gelateria K2 di via Ennio, dove è stato rubato il fondo cassa, alcolici e pizzette pronte per la vendita. Ultima tappa, il chiosco Bar golf che ha subito un tentativo di effrazione andato a vuoto.