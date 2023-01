Fluorsid a Ecomondo 2022: innovazioni e obiettivi dell’azienda italiana leader mondiale del fluoro

Attualità

Nazionale

| 19:32 - 16 Gennaio 2023

Fluorsid, azienda chimica fondata in Sardegna nel 1969, leader mondiale nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici, è stata tra le aziende protagoniste di Ecomondo 2022, da poco conclusosi a Rimini, per parlare di transizione ecologica a tutto tondo. L’azienda chimica italiana porta, grazie a Gypsos, innovazioni strutturali nel suo settore e rappresenta un esempio virtuoso di crescita sostenibile.

Ecomondo è il luogo giusto per conoscere la sostenibilità a 360° e scoprire i progetti di aziende che, come la stessa Fluorsid, ambiscono a fare la differenza e fare la loro parte nella salvaguardia del pianeta. Vale la pena approfondire i progetti di questa realtà per capire cosa davvero possono fare per l’ambiente le industrie altamente specializzate e come, dalle innovazioni radicali che possono proporre, derivino vantaggi per tutto il sistema.



Fluorsid e la sostenibilità di cui non si parla abbastanza. Un esempio virtuoso a Ecomondo 2022

A Ecomondo 2022 c’era anche Fluorsid, azienda italiana leader mondiale nella produzione e nella vendita di derivati del fluoro. L’approccio dell’azienda ai temi della sostenibilità e i suoi prodotti innovativi meritano un approfondimento: Fluorsid, infatti, ben rappresenta l’importanza di Ecomondo e l’attenzione all’ambiente anche in settori lontani dai riflettori dell’opinione pubblica.

L’expo riminese ha infatti da poco concluso la sua 25° edizione, consacrando nuovamente l’evento come riferimento in Europa per le green technologies, la transizione ecologica e la promozione dell’economia circolare. Tale rilevanza è stata raggiunta grazie ad una visione portata avanti ben prima che la sostenibilità fosse sulla bocca di tutti e che la transizione ecologica divenisse uno degli obiettivi fondamentali nelle agende di governi, aziende e società civile.

Come sappiamo, però, non basta la popolarità delle tematiche green a cambiare il mondo: servono interventi, studio, politiche dedicate e vera e propria innovazione. Il dibattito sulla sostenibilità vede spesso coinvolti solo alcuni settori industriali, più facilmente associati all’inquinamento o, semplicemente, più vicini alla quotidianità dei consumatori.

Passano perciò inosservate sia le responsabilità che i meriti delle aziende altamente specializzate e più importanti nell’ambito del commercio B2B. Fluorsid è un esempio virtuoso di innovazioni significative in processi produttivi, anche altamente impattanti, cui raramente si pensa.

Cesare Mercandino, responsabile commerciale di Fluorsid, proprio a Ecomondo ha riassunto bene la filosofia dell’azienda e sottolineato il ruolo cruciale di un settore da cui dipendono molti elementi strutturali della nostra società “…fare chimica è complicato, non possiamo nasconderci dietro a un dito. Però la chimica è la base di tutto quello che ci circonda. La chimica è alla base della nostra società e della nostra vita. Va fatta, deve essere fatta, ma è importante fare chimica guardando alla sostenibilità come priorità assoluta. Bisogna andare anche oltre l’immaginazione per riuscirci e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.



“Gypsos”: come Fluorsid guarda al futuro

A Ecomondo, Fluorsid ha raccontato tutte le innovazioni che ha sviluppato e su cui sta lavorando, ma il protagonista è stato sicuramente Gypsos. Si tratta, ad oggi, della soluzione più sostenibile sul mercato delle materie prime per quanto riguarda l’industria del cemento, quella dei massetti autolivellanti e quella dei prodotti per l’edilizia. Gypsos è un solfato di calcio anidro ecologico e certificato, semplificando per i non addetti ai lavori, si tratta di un “gesso sintetico” che va a sostituire quello naturale e, così facendo, riduce notevolmente i consumi e le emissioni di carbonio richiesti dal normale processo estrattivo.

Gypsos va ad inserirsi perfettamente in uno schema di economia circolare grazie alla possibilità di essere riutilizzato e riciclato in grandi percentuali e permettendo così la riduzione della presenza di miniere e cave di anidrite naturale (che hanno forte impatto ambientale e notevoli emissioni di CO2).

Fluorsid ha inoltre recentemente iniziato a testare in collaborazione con il DICAAR (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari) le performance dell’anidride sintetica impiegata nella pavimentazione stradale, in alternativa al solo cemento. Una simile innovazione potrebbe portare enormi vantaggi in termini di sostenibilità a tutta l’infrastruttura stradale permettendo di ridurre sostanzialmente le quantità di cemento necessarie alla costruzione e alla manutenzione delle carreggiate.



Fluorsid: un po’ di storia di una delle aziende chimiche più importanti d’Italia

Fluorsid viene fondata in Sardegna nel 1969 e in oltre cinquant’anni di storia è divenuta leader mondiale dell’intera catena di valore del fluoro, dall’estrazione delle materie prime fino alla vendita dei by-products. L’azienda si è espansa fino a rendersi multinazionale e aggiungendo alle due sedi italiane di Assemini (CA) e Treviglio (BG), quella norvegese di Odda, la miniera nel Derbyshire (UK) e lo strategico hub logistico di Manama (Bahrein).

La voglia di innovare e di traghettare tutta l’industria verso nuovi standard ha sempre fatto parte del DNA di Fluorsid, che continua a collaborare strettamente con le università italiane – in particolar modo con quella di Cagliari – e investire ogni anno nella ricerca di nuove soluzioni e opportunità.

Il responsabile commerciale di Fluorsid Cesare Mercandino, a Ecomondo, ha parlato anche del ruolo sociale dell’azienda e dell’importanza di spiegare alle comunità che vivono a stretto contatto con gli impianti la natura del lavoro che vi viene svolto e la totale sicurezza dei processi produttivi: “Lavoriamo per far capire che se la chimica è fatta bene non può far male, perché persegue obiettivi in linea con i bisogni della società”.