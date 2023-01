Calcio giovanile: Rimini Calcio, la Primavera cade a Mantova 3-0

Sport

Rimini

| 18:34 - 16 Gennaio 2023

Foto Rimini FC.

E' ripreso il campionato Primavera 4 e il Rimini è stato sconfitto 3-0 a Mantova.



MANTOVA – RIMINI FC 3-0



MANTOVA: Napoli, Amedei, Caffarra, Poerio, Afretti, Malavasi, Castellani (77° Fiammenghi), Luscietti (86° Fuscaldo), Trentini (77° Falanca), Garbin (71° Faina), Del Bar (77° Andreani). A disposizione: Lorenzini, Malavasi R., Bottazzi, Proverbio, Corradini, Pacurar. All: Abbruscato.



RIMINI FC: Lazzarini, Diotallevi, Marcello, Serpe, Bianchi, Rushani (68° Capparelli), Alvisi (75° Di Pollina), Russo (75° Sebastiani), Marconi, Cherubini (46° Gianfrini), Serfilippi (46° Fraternale). A disposizione: Conti, Gabriele, Madonna, Nastase, Marino, Ricci. All: Brocchini.



Reti: Luscietti 21’ – 25’ – Garbin 66’.



NOTE. Ammonizioni: Serfilippi, Russo (R) – Amedei, Fuscaldo (M).



Seconda sconfitta stagionale per la Primavera allenata da mister Brocchini che sul campo del Mantova chiude la prima frazione di gioco sotto 0-2 per la doppietta di Luscietti in gol al 21’ e al 25’. Nella seconda frazione, il gol di Garbin al 66’ mette in ghiaccio la sfida a favore dei virgiliani. I biancorossi mantengono comunque la vetta della classifica con 31 punti, prossimo turno al Romeo Neri contro il Trento.