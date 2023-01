Cittadini contro il nuovo maxi allevamento di polli, incontro a Secchiano di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 17:11 - 16 Gennaio 2023

Foto di repertorio.

Fa ancora discutere (e lo farà per molto tempo) la notizia sulla costruzione prossima del nuovo maxi allevamento di polli Fileni in località Cavallara, nel comune di Maiolo. Sono tanti al momento i dubbi da parte dei cittadini riguardo all'imminente sbarco dell'azienda marchigiana in Valmarecchia e che toccano tematiche di natura ambientale, sociale e turistica del territorio. Complice, probabilmente, anche la bufera che si è creata attorno al marchio dopo la tanto discussa puntata di Report (Rai 3) che avrebbe evidenziato pratiche scorrette di allevamento ed abbattimento degli animali.



Una struttura del genere potrebbe provocare notevoli disagi alla popolazione, a cominciare dalla sua breve distanza dai centri abitati. Per questo motivo questa sera (lunedì 16 gennaio) si parlerà a proposito della vicenda in un incontro pubblico presso Palazzo Cappelli a Secchiano di Novafeltria, per discutere di vantaggi e svantaggi. 'Il costituendo comitato - si legge in una nota - invita a partecipare tutti i cittadini e cittadine fino ad ora esclusi dal confronto".