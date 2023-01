Pensionato riminese scende dall'auto in panne: muore investito

Cronaca

| 16:54 - 16 Gennaio 2023

Un pensionato riminese è stato colpito in pieno da un’auto. L'80enne, morto sul colpo, è stato investito nel tratto della superstrada Fano-Grosseto, all’altezza dell’uscita di Fossombrone. La tragedia si è materializzata domenica pomeriggio (15 gennaio) dopo le 18: secondo una prima ricostruzione, l'uomo era sceso dalla macchina in panne, allontanadosi a piedi lungo la strada. Un attimo dopo, un suv con a bordo marito e moglie che viaggiava verso monte lo ha travolto ed ucciso. Nonostante l'intervento del 118 con automedica e ambulanza, l'uomo è deceduto prima che i sanitari potessero stabilizzarlo e trasportarlo in ospedale.