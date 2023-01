Rimini: conclusa la fase di collaudo, attivi quattro ascensori sulla linea Metromare

Attualità

Rimini

| 15:56 - 16 Gennaio 2023

Terminato collaudo Metromare con ascensori.

Con l’arrivo del nullaosta da parte di Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e delle metropolitane, e la successiva firma del decreto di apertura al pubblico da parte delle Provincia di Rimini, da oggi sono accessibili i quattro ascensori (piattaforme elevatrici) presenti sulla linea Metromare.

Si conclude così la fase collaudo che si era avviata nei mesi scorsi e che ha comportato tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti.

Le quattro fermate di Metromare dotate degli ascensori sono una nel Comune di Rimini e tre nel Comune di Riccione, nel dettaglio si tratta delle fermate denominate Toscanini e poi Alba, Dante e Porto.



Con questo ultimo atto, dichiara il Presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si può dire davvero conclusa la fase sperimentale di avvio di Metromare che entra a regime come linea strategica del trasporto pubblico e come esempio di innovazione nel campo della mobilità pubblica.

L’assessore Simone Imola del Comune di Riccione dichiara “L’amministrazione comunale ha immediatamente e ripetutamente sollecitato l’attivazione del servizio, nella consapevolezza del grave disagio che si stava arrecando alle persone con difficoltà motorie. Le lungaggini burocratiche non sono dipese dagli enti locali ma l’importante era arrivare, insieme a tutti gli enti preposti, a raggiungere questo risultato”.