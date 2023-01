Riccione, ennesimo sold out alla Grandturismo: Bentivoglio recita Flaiano

Attualità

Riccione

| 14:51 - 16 Gennaio 2023

Fabrizio Bentivoglio.

"Ennio Flaiano recitato da Fabrizio Bentivoglio. Ennesimo sold out alla Granturismo. Pubblico attentissimo per un grande teatro di parole". E' il commento della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa dopo lo spettacolo di ieri pomeriggio che si è tenuto nell'ambito della rassegna La bella stagione – Spazio Tondelli on the go. Il Palazzo del Turismo di Riccione ha ospitato uno dei grandi interpreti del nostro teatro e del nostro cinema, Fabrizio Bentivoglio. Accompagnato dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, Bentivoglio ha omaggiato uno dei più importanti intellettuali del Novecento italiano, Ennio Flaiano, presentando Lettura clandestina, una sua personale selezione di tanti articoli scritti da Flaiano: testi satirici, divertenti e straordinariamente attuali, capaci di raccontare i molti vizi e le poche virtù della nostra società.