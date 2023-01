Femminicidio a Bellaria, Coordinamento Donne Rimini 'bisogna agire subito'

Attualità

Rimini

| 12:21 - 16 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Il Coordinamento Donne Rimini interviene sul tragico episodio di cronaca avvenuto a Bellaria sabato pomeriggio



"Un altro femminicidio. La violenza contro le donne agisce ancora nel nostro territorio, nella comunità di persone che vivono e lavorano accanto a noi. Una comunità forte ma non immune dall’odio irrazionale verso l’autodeterminazione delle donne" si legge nella nota.

Il coordinamento invita ciascuno a "farsi carico di sentire la profonda iniquità che colpisce le donne in una mattanza che sembra inarrestabile. Non bastano più le misure repressive, i codici rossi o i fiocchetti bianchi: dobbiamo continuare a lavorare insieme perché una vera educazione sentimentale venga fatta nelle scuole sin dalla prima infanzia, perché le parole e i pensieri e le riflessioni coinvolgano ragazzi e ragazze, perché tutte le nostre bambine si sentano al sicuro nel dire un “no”.



Questa violenza ci interroga tutte e tutti, ci pone davanti a scelte che vanno compiute, adesso. Ci appelliamo alle istituzioni perché la guerra contro le donne diventi obiettivo da debellare, perché se ne parli in tutti i tavoli, perché si lavori per una concreta formazione dei cittadini a ogni livello. Non vogliamo più piangere le vittime, ma lavorare per una società più paritaria, democratica e inclusiva."